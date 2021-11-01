USB-розетки, кулеры и сигнализация: "Укрзализныця" получила обновленные современные купейные вагоны (фото)

До конца года таких должны поставить еще 20.

"Укрзализныця" получила несколько новых вагонов, оборудованных USB-портами, сигнализацией и кулерами с водой.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“Укразализныця” приобрела у “Крюковского вагоностроительного завода” пять купейных вагонов. Закупили их за средства государственного бюджета. В каждом из них установлены розетки с USB-портами, кнопки вызова проводника, кулеры с горячей и холодной водой, а также система сигнализации.

В вагонах ночью теперь можно будет блокировать двери купе кнопкой. А также пользоваться вакуумными туалетами.

Всего “Укразлизныця” приобрела 100 таких вагонов.

"По условиям контракта 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены УЗ до конца 2021 года. Так, компания с опережением графика уже получила первые 5 купейных вагонов из этой партии”, — подчеркнули в УЗ.

Напомним, что в Житомирской области сошли с рельсов 10 пустых вагонов грузового поезда.

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