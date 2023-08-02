Ущерб на полмиллиона долларов: на Закарпатье обворовали дом известного украинского футболиста и тренера

Из дома футболиста угнали значительное количество ценных вещей и деньги.

На Закарпатье разоблачили преступников, которые обворовали украинского экс-игрока сборной по футболу и ФК "Шахтер".

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области.

Злоумышленники тщательно готовились к своим "операциям". С помощью спецтехники следили за намеченными объектами. Чтобы их не разоблачили, передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали другие методы конспирации.

Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК "Шахтер" Донецк. Из его дома угнали значительное количество ценных вещей и деньги.

В общей сложности злоумышленники нанесли потерпевшим более 500 тыс долларов ущерба. Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество. В настоящее время им избраны меры пресечения – содержание под стражей.

В Офисе генпрокурора не указала фамилию потерпевшего журналиста, однако, по данным "УП", речь идет об экс-игроке национальной сборной и ФК "Шахтер", главном тренере ФК "Днепр-1" Александре Кучере.