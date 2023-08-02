Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ущерб на полмиллиона долларов: на Закарпатье обворовали дом известного украинского футболиста и тренера

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
678
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ущерб на полмиллиона долларов: на Закарпатье обворовали дом известного украинского футболиста и тренера

Фото: Офис Генерального прокурора

Из дома футболиста угнали значительное количество ценных вещей и деньги.

На Закарпатье разоблачили преступников, которые обворовали украинского экс-игрока сборной по футболу и ФК "Шахтер".

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области.

Злоумышленники тщательно готовились к своим "операциям". С помощью спецтехники следили за намеченными объектами. Чтобы их не разоблачили, передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали другие методы конспирации.

Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК "Шахтер" Донецк. Из его дома угнали значительное количество ценных вещей и деньги.

©
©

В общей сложности злоумышленники нанесли потерпевшим более 500 тыс долларов ущерба. Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество. В настоящее время им избраны меры пресечения – содержание под стражей.

В Офисе генпрокурора не указала фамилию потерпевшего журналиста, однако, по данным "УП", речь идет об экс-игроке национальной сборной и ФК "Шахтер", главном тренере ФК "Днепр-1" Александре Кучере.

© ФК Днепр
Фото: ФК Днепр

Напомним, что на Закарпатье военком заставлял солдат строить себе дом. У него нашли золотой слиток и флаг РФ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
678
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация