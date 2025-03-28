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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
327
Время на прочтение
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Ущерб Украины от войны достигает шокирующей отметки: в ОП назвали сумму

За три года полномасштабной войны Россия нанесла Украине ущерб в 589 миллиардов долларов.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Обстрел

Убытки Украины могут достигать триллиона долларов / © Getty Images

Общий ущерб Украины от российской военной агрессии с 2014 года может достигать одного триллиона долларов.

Об этом, как сообщает Укринформ, рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая.

По ее словам, всего за три года полномасштабной войны Россия нанесла Украине потери на 589 миллиардов долларов. Из-за ежедневных ударов по украинской территории эта сумма продолжает расти.

«Эти цифры одна из более консервативных оценок. Если брать с начала войны в 2014 году, то эта сумма может достигать и 1 триллиона долларов, среди которых десятки тысяч уничтоженных жизней», — отметили в ОП.

Напомним, эксперт предупредил, что РФ может готовиться к новому наступлению в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
327
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