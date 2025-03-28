Ущерб Украины от войны достигает шокирующей отметки: в ОП назвали сумму

Убытки Украины могут достигать триллиона долларов / © Getty Images

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Общий ущерб Украины от российской военной агрессии с 2014 года может достигать одного триллиона долларов.

Об этом, как сообщает Укринформ, рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая.

По ее словам, всего за три года полномасштабной войны Россия нанесла Украине потери на 589 миллиардов долларов. Из-за ежедневных ударов по украинской территории эта сумма продолжает расти.

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«Эти цифры одна из более консервативных оценок. Если брать с начала войны в 2014 году, то эта сумма может достигать и 1 триллиона долларов, среди которых десятки тысяч уничтоженных жизней», — отметили в ОП.

Напомним, эксперт предупредил, что РФ может готовиться к новому наступлению в Украине.