Усердно махал кадилом: Добкин провел богослужение в храме УПЦ МП в Харькове (видео)

На видео видно, как экс-мер усердно машет кадилом, пока священник читает молитвы.

Бывший мэр Харькова Михаил Добкин, в прошлом году ставший диаконом УПЦ (МП), был замечен за богослужением в одной из церквей Харькова.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети

Так, в Пятихатках (микрорайон Харькова) Добкин отправляет с иереем УПЦ МП молебен возле церкви, поврежденной обломками российских снарядов. На видео видно, как экс-мер усердно машет кадилом, пока священник читает молитвы.

"Бывший мэр, воин ВСУ, словом человек и пароход Михаил Маркович Добкин, определился со своим статусом и сегодня вел службу в Пятихатках. Можно у него на следующей неделе и пасочки посвятить", — шутят в соцсетях.

Отметим, что диакон, которым является Добкин, согласно православным канонам не может сам совершать богослужение, а помогает священнику во время службы.

Напомним, что 7 апреля прошлого года бывшего нардепа-регионала и экс-мера Харькова Михаила Добкина рукоположили в диакона УПЦ МП. Отмечалось, что Добкин якобы окончил духовную семинарию.