Ушедшему в СЗЧ военному Гнездилову вручили подозрение — адвокат

Военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, публично заявившему о самовольном уходе из воинской части, чтобы привлечь внимание к вопросу демобилизации, сообщили о подозрении.

Об этом "Общественному" рассказал адвокат Гнездилова Александр Шадрин.

По словам Шадрина, суд будет избирать меру пресечения.

Напомним, что сотрудники Государственного бюро расследований уже задержали Сергея Гнездилова. Его действия квалифицировали как дезертирство.

Санкция ст. ч. 4 ст. 408 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Что известно о деле Гнездилова

21 сентября военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов рассказал в соцсетях, что самовольно покинул воинскую часть, заявив, что оставил службу для привлечения внимания к отсутствию сроков службы, ясности на законодательном уровне по этому вопросу и срокам демобилизации.

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9 октября работники ДБР задержали военнослужащего.

Кроме того, Сергей Гнездилов — участник российско-украинской войны, присоединившийся к рядам ВСУ 2019 года, принимал участие в боях в Донецкой области, в частности в Песках и Бахмуте, он еще и известен, как общественный активист.

Учился на кафедре журналистики во Львовской политехнике.

В своем резонансном сообщении он подчеркнул, что у него пять лет безупречной солдатской службы, но сейчас, когда покинул часть, пытается привлечь внимание власти к тому, что отсутствуют четкие сроки демобилизации во время войны, которые, в свою очередь, способствуют "черной демобилизации". Под этим термином он подразумевает женитьбу на пенсионерках с группами инвалидности, развод с женами для единоличного попечительства над ребенком и прочее.

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