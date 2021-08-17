Ушел и не вернулся: в Харькове парень сбежал из дома и спал под дверью родственника

Ушел и не вернулся: в Харькове парень сбежал из дома и спал под дверью родственника

С подростком провели профилактическую беседу.

В Харькове полицейские разыскали несовершеннолетнего беглеца. Ребенок ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Также читайте Вышли из дома и не вернулись: под Тернополем загадочно исчезла мать с двумя детьми

15 августа 2021 в полицию поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что ее 12-летний сын ушел гулять и домой не вернулся.

Выяснилось, что парень неоднократно самовольно оставлял дом. Юношу обнаружили спящим под входными дверями у дяди, который живет на территории Киевского района, куда он пришел пешком.

С малолетним и его матерью была проведена профилактическая беседа, а в отношении матери был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). Санкция статьи предусматривает взыскание от 850 до 1700 гривен.

Ранее стало известно, что в Херсоне в полицию обратилась женщина с просьбой проверить ее двух детей, которые остались с отцом. Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину в нетрезвом состоянии. После этого они вернули детей матери.

Напомним, в Белгород-Днестровском женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.

А в Геническе (Херсонская область) женщина в нетрезвом состоянии ходила по улице с ребенком и все время падала. Горе-мать получила от патрульных протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Новости Украины: 6-летнего Алешу Стефанцива нашли в 2 км от места исчезновения

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку