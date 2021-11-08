Ушел из дома и исчез: в Херсонской области разыскивают 13-летнего парня

Подросток не выходит на связь.
В Херсонской области разыскивают 13-летнего Александра Лахманюка. Парень 7 ноября текущего года ушел из дома в г. Берислав в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в полиции области.
По предварительной информации, парень может находиться в Харькове.
Приметы: с виду примерно 13-14 лет, рост 160 см, худощавый, волосы светлые.
Был одет: серая зимняя куртка, серые джинсы и сапоги.
В полиции просят неравнодушных людей сообщить о местонахождении несовершеннолетнего по телефонным номерам: (099) 269-02-94, (066) 316-81-08 или 102.
Ранее стало известно, что в Винницкой области исчезла 21-летняя женщина Валюк Ирина Юрьевна и ее трехлетний сын. 26 октября женщина вместе с ребенком ушла из дома и до сих пор не вернулась и не выходила на связь.
Читайте также:
- В Хмельницкой области в лесополосе нашли мертвым 34-летнего мужчину
- В Киевской области без вести пропала 13-летняя девочка: приметы и фото
- В Австралии нашли живую 4-летнюю девочку, пропавшую без вести две недели назад