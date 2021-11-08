Ушел из дома и исчез: в Херсонской области разыскивают 13-летнего парня

Ушел из дома и исчез: в Херсонской области разыскивают 13-летнего парня

Подросток не выходит на связь.

В Херсонской области разыскивают 13-летнего Александра Лахманюка. Парень 7 ноября текущего года ушел из дома в г. Берислав в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в полиции области.

Также читайте В Австралии разыскивают пловца, пропавшего после нападения акулы на городском пляже

По предварительной информации, парень может находиться в Харькове.

Приметы: с виду примерно 13-14 лет, рост 160 см, худощавый, волосы светлые.

Был одет: серая зимняя куртка, серые джинсы и сапоги.

В полиции просят неравнодушных людей сообщить о местонахождении несовершеннолетнего по телефонным номерам: (099) 269-02-94, (066) 316-81-08 или 102.

Ранее стало известно, что в Винницкой области исчезла 21-летняя женщина Валюк Ирина Юрьевна и ее трехлетний сын. 26 октября женщина вместе с ребенком ушла из дома и до сих пор не вернулась и не выходила на связь.

Читайте также:

Новости мира: в Австралии нашли живой 4-летнюю девочку, пропавшую без вести две недели назад

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку