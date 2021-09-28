Ушел из дома и не вернулся: в Черкасской области полиция и военные разыскивают 14-летнего мальчика

Ушел из дома и не вернулся: в Черкасской области полиция и военные разыскивают 14-летнего мальчика

Пока неизвестно, где может быть несовершеннолетний.

В селе Сабадаш Жашковской территориальной общины Черкасской области уже сутки разыскивают 14-летнего парня, который вышел из дома и не вернулся.

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Об этом сообщили в Нацполиции Черкасской области.

Парень исчез в понедельник, 27 сентября. Родители обратились в полицию во вторник. Пропавшего зовут Олег Власюк, его рост 165 см, парень худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Был одет в темно-синие джинсы, серую кофту и черно-серые кроссовки.

Несовершеннолетнего разыскивают правоохранители и военнослужащие. Сейчас о том, где может быть мальчик, ничего неизвестно.

Полиция обратилась к неравнодушным, которые могли видеть несовершеннолетнего. Очевидцев просят звонить по следующим номерам: 102, или дежурной службы отдела полиции №1 города Жашкова - 047-47-6-33-86.

Напомним, стали известны подробности исчезновения в Херсоне 6-летнего мальчика.

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