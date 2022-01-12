Ушел из дома и не вернулся: в Херсонской области пропал ребенок (приметы)

Ушел из дома и не вернулся: в Херсонской области пропал ребенок (приметы)

Со вчерашнего дня мальчик не выходит на связь.

В г. Голая Пристань исчез Липецкий Максим Николаевич 2009 года рождения. Мальчик ушел из дома в с. Бехтеры и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Приметы: на вид 11-12 лет, рост около 120-125 см., худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие темного цвета, глаза карие.

Был одет: кофта теплая темно-зеленого цвета, брюки черного цвета, тапочки голубого цвета.

При себе имел рюкзак черного цвета с двумя полосами белого и красного цвета.

Особые приметы: (имеет недостаток зрения — косоглазие).

В полиции просят обращаться по номерам: 095-277-12-95, 097-770-52-16, 099-714-53-09 или 102.

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