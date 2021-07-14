Ушел из дома и не вернулся: в Ривненской области в заброшенном здании нашли мертвым 19-летнего парня

Ушел из дома и не вернулся: в Ривненской области в заброшенном здании нашли мертвым 19-летнего парня

В полиции устанавливают причины трагедии.

В селе Подбрусинь Ровенской области нашли мертвым 19-летнего парня, который пропал 12 июля.

Об этом сообщает rivne.media.

По данным издания, парень 12 июля ушел из дома и не вернулся. Родные парня забили тревогу и разыскивали его самостоятельно и с помощью соцсетей, впоследствии они обратились в полицию. Однако парня нашли мертвым.

В Нацполиции Ровенской области информацию о гибели парня подтвердили. Там сообщили, что его нашли повешенным в заброшенном здании в его родном селе. На теле покойного признаков насилия не обнаружили. Сейчас правоохранители устанавливают причины трагедии.

Известно, что парень закончил аграрный колледж, он в марте вернулся с заработков из Польши. Причины трагедии неизвестны.

Напомним, в Житомирской области убитым нашли 14-летнего подростка, пропавшего накануне его искали всем селом. За несколько часов его нашли зарезанным. В убийстве призналась 15-летняя девушка — знакомая парня.

Новости Украины: в городе Покров мальчика, пропавшего неделю назад, нашли мертвым в коллекторе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку