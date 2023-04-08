Ушел из дома: в Днепре уже сутки разыскивают мальчика (фото)

Полицейские отрабатывают видео с камер наблюдения и проверяют все возможные места, где может быть ребенок.

В Днепре продолжается поисковая операция по розыску 9-летнего Ивана Преображенского, пропавшего 7 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

На розыск 9-летнего мальчика сориентирован весь личный состав полиции Днепра — привлечены около 100 правоохранителей, работники аэроразведки, кинологи, волонтеры, 50 курсантов университета внутренних дел, патрули УПП и работники ГСЧС.

Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографией мальчика были разосланы ко всем территориальным подразделениям полиции области. Через социальные сети в Интернете проинформирована общественность. Полицейские отрабатывают видео с камер наблюдения и проверяют все возможные места, где может исчезнуть ребенок.

Напомним, что мальчик ушел из дома в Амур-Нижнеднепровском районе города 7 апреля.

Его приметы: на вид 9-10 лет, рост около 140 см, среднего телосложения, темные глаза, темные короткие волосы.

Был одет в зелено-желтую куртку, желтое худи с капюшоном, черные брюки, коричневые кроссовки. Ребенок не разговаривает.

Всем, кто владеет любой информацией о мальчике сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 884 83 94.

Напомним, на железнодорожном вокзале города Подольск, что в Одесской области, нашли пропавшую без вести 14-летнюю девушку. Об исчезновении ребенка сообщил его дядя.

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