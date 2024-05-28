Ушел из жизни известный журналист и основатель "Интерфакс-Украина"

В агентстве не уточнили причину смерти Мартыненко.

На 64 году жизни скончался основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

Об этом сообщает сайт агентства.

“Информационное агентство "Интерфакс-Украина" с большой грустью сообщает о смерти основателя и главы агентства Александра Мартыненко в Киеве во вторник. Новость будет дополнена по мере поступления новой информации”, — говорится в сообщении.

Александру Мартыненко было 63 года. Он работал корреспондентом, редактором отдела газеты "Ориентир Дип", главным редактором агентства "Харьков-новости", консультантом Администрации президента Украины, пресс-секретарем президента Украины в 1998-2001 годах, а в 2003 году стал гендиректором "Интерфакс-Украина".

Редакция ТСН.ua выражает соболезнования коллективу и родным Александра Мартыненко.

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