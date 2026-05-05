Ушел из жизни легендарный украинский режиссер анимации Евгений Сивокинь

Евгений Сивокинь

На 89-м году жизни скончался выдающийся режиссер анимации, художник и педагог Евгений Сивокинь.

О смерти художника, не дожившего до своего дня рождения два дня, сообщили в Довженко-Центре.

«Не стало легенды украинской анимации Евгения Яковлевича Сивоконя. Режиссера, художника и педагога, которому мы обязаны в частности таким авторским фильмам, как „Человек, умеющий летать“, „Сказка о хорошем носороге“, „Человек и слово“, „Осторожно — нервы!“, „Рокировка (Леность)“, „Дерево и кошка“, „Засыпле“

За свою карьеру Евгений Сивокинь создал более 25 анимационных фильмов. Он также работал художником над культовой серией мультфильмов «Как казаки…». Кроме творческой деятельности художник воспитал несколько поколений украинских аниматоров как педагог.

Евгений Сивокинь. / © соцмережі

Евгений Сивокинь был заслуженным деятелем искусств Украины и лауреатом премии имени Ивана Миколайчука. В 2021 году он получил почетную награду «Золотой волчок» за выдающийся вклад в развитие украинского кинематографа.

Его творчество было отмечено многочисленными премиями на международных фестивалях, а лента «Засыпл снег дороги» получила награду как лучший анимационный фильм на фестивале в Клермон-Ферране.

