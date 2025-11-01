Мирон Спольский / © Facebook

В Киеве на 74-м году жизни ушел из жизни Мирон Спольский — предприниматель, меценат и общественный деятель украинского происхождения из Канады. Он был основателем одной из старейших пиццерий столицы — «Везувио» на Рейтарской, а также многолетним председателем Всемирного Пласта — украинской скаутской организации, объединяющей пластунов во всем мире.

Об этом говорится в соцсетях Facebook

О смерти Мирона Спольского стало известно 31 октября. Представители пиццерии сообщили, что детали прощания объявят в ближайшее время.

От Канады до Киева

Мирон Спольский родился в Торонто (Канада) в семье украинских эмигрантов. Он вырос в среде, где любовь к Украине сочеталась с активной общественной позицией. Именно в Канаде он стал пластуном и впоследствии возглавил Всемирную пластовую организацию, помогая молодым украинцам в разных странах развиваться, воспитывая поколения, для которых служение — не просто слово.

После провозглашения независимости Украины Мирон решил переехать в Киев. Здесь, в центре города, на улице Рейтарской, он открыл в 1992 году пиццерию «Везувио», которая стала одним из символов старого Киева.

Символ времени и места

«Везувио» стало не просто заведением — это был уголок теплоты, воспоминаний и настоящей пиццы, которая пахла детством 90-х. Пиццерия пережила смены эпох, реконструкции и десятки новых ресторанов вокруг, но оставалась верной себе: небольшая, уютная, искренняя — как и сам ее основатель.

Для многих киевлян и гостей столицы «Везувио» — это часть истории города, его атмосферы и духа свободы первых лет независимости.

Пластун и добродетель

Кроме предпринимательской деятельности, Мирон Спольский активно поддерживал украинскую молодежь, образование и культуру. Как председатель Всемирного Пласта, он способствовал развитию скаутского движения в Украине после его восстановления в 1990-х.

Его коллеги вспоминают его как человека большой веры, искренности и преданности, который всегда находил слова поддержки и вдохновлял действовать.

«Мирон оставил после себя не только заведение, которое любит Киев, — он оставил целые поколения людей, которые благодаря ему научились верить в идеи и в Украину», — отметили в сообществе Пласта.

