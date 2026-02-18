Ушел из жизни украинский график и живописец Олег Животков: что о нем известно (фото)

Олег Животков / © Facebook

Реклама

В Киеве на 94-м году жизни скончался живописец и график, член Национального союза художников Украины Олег Животков.

Об этом сообщил его сын — художник Александр Животков на странице Facebook.

Что о нем известно

Олег Животков родился в 1933 году в Киеве. Окончил Киевский художественный институт, после чего работал в области станковой и книжной живописи и графики. Как сообщает Суспільне.Культура, его творчество формировалось под влиянием импрессионизма, а ключевое место в нем занимали пейзажи. Художник неоднократно отмечал, что, по его убеждению, эпоха жанровой картины завершилась, а сюжетность перешла в другие виды искусства.

Реклама

Как отмечало издание День, после успешной защиты дипломной работы Животкову предлагали возглавить Воронцовский дворец в Алупке. Однако для этого необходимо было вступить в партию, от чего художник принципиально отказался.

В разные годы художник работал в издательстве Веселка, где создавал иллюстрации к детским книгам. В частности, его работы украсили издание «Снежная звездочка горит» украинского писателя Платона Воронько.

С 1976 по 2017 год Олег Животков преподавал рисунок, живопись и композицию в Государственной художественной средней школе имени Тарас Шевченко в Киеве. За десятилетия педагогической работы он воспитал несколько поколений украинских художников.

Напомним, ранее мы писали о том, что умер украинский художник-постановщик анимации, художник-карикатурист Радна Сахалтуев «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля».