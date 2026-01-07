Ушел из жизни украинский медийщик Денис Безлюдько

Денис Безлюдько

Умер украинский журналист, бывший главный редактор агентства «Украинские Новости» и РБК-Украина Денис Безлюдько.

Об этом сообщили в коллективе агентства «Українські Новини», а также его жена Леся Казачинская в Facebook.

В сообщении агентства отмечается, что смерть Дениса Безлюдько стала внезапной и преждевременной. Он много лет возглавлял редакцию агентства и в целом проработал в нем 15 лет.

В коллективе напомнили, что Безлюдько руководил агентством в период сложных трансформаций, сохранил редакцию и адаптировал ее к новым информационным реалиям. Хотя он покинул «Українські Новини» в 2014 году, его имя осталось неотъемлемой частью истории агентства.

Отмечается, что Денис Безлюдько поддерживал связь с редакцией и после своего ухода.

О смерти журналиста также сообщило издание РБК-Украина. Денис Безлюдько возглавлял РБК-Украина в 2015-2016 годах и работал в ряде ведущих украинских медиа.

«С чрезвычайной болью сообщаю, что мой муж отошел в лучший мир. Непредсказуемо и внезапно — не вернулся с обычной утренней пробежки», — написала жена журналиста Леся Казачинская.

