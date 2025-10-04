Ушел из жизни украинский журналист-расследователь Jktrcf Шалайский

Олекса Шалайский / © Наші гроші

Не стало украинского журналиста-расследователя Олексы Шалайского, который вместе с коллегами основал проект «Наши Деньги». Он был известен глубокими аналитическими материалами и активной позицией в освещении коррупционных схем.

Об этом сообщил друг и коллега Шалайского Сергей Сыворотка в Facebook

«Олекса Шалайский умер. Только что говорил с его женой. Сердце. Большое идейное сердце, на котором много всего держалось. Только запланировали новый проект. Строили планы. Ужас.», — написал он.

«Олекса Шалайский сделал очень много, чтобы украинская журналистика расследований состоялась. Он, как журналист, ставил некомфортные вопросы власти 15 лет назад, когда это было не просто не модно, это вообще было безумием. Олекса вытащил из коррупционных закулисьев „вышки Бойко“, которые навсегда стали одним из символов прожорливых чиновников времен Януковича. Очень жаль, друг, что твое сердце остановилось. Ты еще много всего мог бы сделать для журналистики и для Украины в целом», — написала журналистка Анна Бабинец.

«Огромная потеря для украинской журналистики. Олекса любил слушать его аналитику, без хайпа, без эмоциональных качелей, с глубокой аналитикой, с поиском глубинных причин. Вечная память», — написалэкономический эксперт Илья Несховский.

«Это большая потеря для нашей журналистики. Он всегда был где-то рядом с нами, как не физически, так ценностно, когда читал для нас тренинги, выступал на мероприятиях, защищал свободу слова. Он болезненно реагировал на несправедливость, не терпел лжи и злоупотреблений, всегда отстаивал право людей знать правду. Только в понедельник говорили с ним о новом законопроекте, 14057, он очень переживал, следил за событиями… Алексей был человеком с живым сердцем и совестью. Светлая память, искренние соболезнования коллегам, родным и близким…», — рассказала директор Института массовой информации О

Что о нем известно

Олекса Шалайский на рубеже 1980-1990-х годов и начал свою карьеру в студенческой газете, где получал первый опыт журналистской работы. После этого работал в городской газете «Ратуша», а затем в журнале «ПиК», который получил культовый статус среди украинских медиа.

Он также работал на сайтах ForUm и ProUA, а позже присоединился к команде «Зеркала недели». Однако самый весомый вклад в развитие украинской журналистики он сделал, основав вместе с коллегой Юрием Николовым онлайн-издание «Наши деньги», которое стало одним из ведущих ресурсов расследовательской журналистики в Украине.

Олекса Шалайский умер в ночь на сегодня от болезни сердца.

Напомним, ранее мы писали о том, что 8 сентября в городе Ямполь Сумской области в квартире нашли мертвым журналиста он возглавлял местную газету «Ямпольский край» и занимался расследованием коррупционных схем в регионе, в частности во время строительства фортификаций.