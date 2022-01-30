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Ушел с другом на реку: в Днепре спасатели достали тело парня

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Ушел с другом на реку: в Днепре спасатели достали тело парня

ДСНС в Днепропетровской области

Водолазы обследовали 2500 квадратных метров подводной акватории реки.

Сегодня, 30 января, во время поисковых робот днепровские спасатели обнаружили тело парня, провалившегося под лед.

Об этом сообщили в ГСЧС области.

На расстоянии 50 метров от берега и на глубине шесть метров чрезвычайники обнаружили тело 17-летнего парня, который провалился под лед. Водолазы обследовали 2500 квадратных метров подводной акватории реки Днепр.

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Напомним, что в Днепре, на центральном пляже Монастырского острова, двое подростков провалились под лед. Один из них самостоятельно добрался до берега, а второй исчез под водой. На месте трагедии работали водолазы и спасатели.

Ранее в Кропивницком врач спас школьницу, которая провалилась под лед и едва не погибла.

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