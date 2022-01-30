Ушел с другом на реку: в Днепре спасатели достали тело парня

Водолазы обследовали 2500 квадратных метров подводной акватории реки.
Сегодня, 30 января, во время поисковых робот днепровские спасатели обнаружили тело парня, провалившегося под лед.
Об этом сообщили в ГСЧС области.
На расстоянии 50 метров от берега и на глубине шесть метров чрезвычайники обнаружили тело 17-летнего парня, который провалился под лед. Водолазы обследовали 2500 квадратных метров подводной акватории реки Днепр.
Напомним, что в Днепре, на центральном пляже Монастырского острова, двое подростков провалились под лед. Один из них самостоятельно добрался до берега, а второй исчез под водой. На месте трагедии работали водолазы и спасатели.
Ранее в Кропивницком врач спас школьницу, которая провалилась под лед и едва не погибла.
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