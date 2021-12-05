Ушел со двора в соседний поселок и пропал: в Николаевской области обнаружили мертвым 9-летнего мальчика (фото)

Ушел со двора в соседний поселок и пропал: в Николаевской области обнаружили мертвым 9-летнего мальчика (фото)

Ребенка искали всю ночь.

В Николаевской области нашли тело 9-летнего мальчика, который ушел с территории двора в пгт. Кривое Озеро и пропал.

Об этом сообщает МВД.

В полицию обратились 4 декабря родители ребенка. По их словам, сын ушел с территории двора в пгт. Кривое Озеро и в дальнейшем его местонахождение было неизвестно.

Всю ночь продолжались поиски пропавшего ребенка. Правоохранители вместе с гражданами обследовали всю территорию населенного пункта, поля и водоемы.

К сожалению, утром 5 декабря, ребенка нашли мертвого. По информации полиции, тело мальчика было обнаружено на территории населенного пункта в реке Кодыма.

По этому факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 УКУ. Полицейские выясняют обстоятельства гибели ребенка.

Тело мальчика будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

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