Ушел со двора в соседний поселок и пропал: в Николаевской области обнаружили мертвым 9-летнего мальчика (фото)

Ребенка искали всю ночь.
В Николаевской области нашли тело 9-летнего мальчика, который ушел с территории двора в пгт. Кривое Озеро и пропал.
Об этом сообщает МВД.
В полицию обратились 4 декабря родители ребенка. По их словам, сын ушел с территории двора в пгт. Кривое Озеро и в дальнейшем его местонахождение было неизвестно.
Всю ночь продолжались поиски пропавшего ребенка. Правоохранители вместе с гражданами обследовали всю территорию населенного пункта, поля и водоемы.
К сожалению, утром 5 декабря, ребенка нашли мертвого. По информации полиции, тело мальчика было обнаружено на территории населенного пункта в реке Кодыма.
По этому факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 УКУ. Полицейские выясняют обстоятельства гибели ребенка.
Тело мальчика будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.
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