Ушел в лес и не вернулся: мужчину, которого на Буковине искали 10 дней, нашли мертвым в выгребной яме

Ушел в лес и не вернулся: мужчину, которого на Буковине искали 10 дней, нашли мертвым в выгребной яме

На теле мужчины признаков насилия правоохранители не обнаружили.

На территории заброшенного завода в селе Тарашаны Черновицкой области нашли мертвым мужчину, который пошел в лес за дровами и не вернулся. Его разыскивали 10 дней.

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Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.

Мужчина жил в селе Привороки Черновицкого района. 10 ноября он пошел в лес за дровами и не вернулся. Пропавшего разыскивали 10 дней и 20 ноября нашли мертвым на территории заброшенного завода в селе Тарашаны. Его тело было в выгребной яме.

На теле мужчины признаков насилия правоохранители не обнаружили. Причины смерти установит следствие.

Напомним, на Буковине искали мужчину, который пошел за дровами в лес и не вернулся. Несколько дней подряд сотня человек прочесывала километры леса.

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