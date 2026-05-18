Ушел в СЗЧ по болезни: юрист объяснила, как военным вернуться без судимости

СЗЧ из-за проблем со здоровьем

Одной из наиболее распространенных причин самовольного ухода из части (СЗЧ) среди военных становится не конфликт с командованием, а ухудшение состояния здоровья и невозможность получить должное лечение. В таких случаях решающую роль играют медицинские документы и правильная фиксация всех обращений.

Об этом рассказала военная адвокат Татьяна Козян в комментарии «РБК-Украина».

По ее словам, если военный может подтвердить проблемы со здоровьем официальными медицинскими выводами, дело перестает выглядеть исключительно как дисциплинарное нарушение.

«Когда есть подтверждение того, что человек не мог получить необходимую медицинскую помощь, акцент смещается на вопросы защиты жизни и здоровья военнослужащего», — объясняет адвокат.

Как происходит возврат после СЗЧ

При конструктивной позиции командования процедура возврата может проходить без дополнительных конфликтов. Командир принимает рапорт, согласовывает возвращение военного и направляет его на военно-врачебную комиссию (ВЛК).

После этого суд может принять решение о возобновлении на службе с учетом состояния здоровья.

Особенно важны гражданские медицинские документы — результаты МРТ, УЗИ, выводы врачей, справки о лечении и другие подтверждения того, что проблемы со здоровьем были реальными.

Что делать в случае конфликта с командованием

Впрочем, на практике не все командиры готовы идти навстречу военным после СВЧ. По словам юриста, иногда командование может игнорировать рапорты, затягивать рассмотрение документов или демонстрировать пристрастное отношение.

В таких ситуациях адвокат советует максимально официально фиксировать все обращения:

присылать документы заказными письмами;

использовать адвокатские запросы;

подавать рапорты через официальные цифровые сервисы.

Это поможет усилить позицию военного в ходе судебного разбирательства или следствия.

Можно ли перевестись в другую часть

Если конфликт с руководством становится критическим и возврат в подразделение невозможен, одним из вариантов может быть перевод в другую воинскую часть.

Для этого необходимо письменное согласие нового командира принять военного и обеспечить ему лечение или последующую службу.

В этом случае суд может закрыть производство, а военнослужащий продолжит службу уже в другом подразделении.

Какие доказательства могут помочь

Юристы отмечают: чем лучше подготовлена доказательная база, тем больше шансов на положительное решение.

К доказательствам могут относиться:

медицинские справки;

результаты обследований;

выписки из больниц;

фото и видео состояния здоровья;

свидетельство очевидцев.

Однако фото и видео будут иметь наибольшую силу только вместе с официальными медицинскими документами.

Также важно подтвердить добровольный возврат в службу по СВЧ и правильно оформить все рапорты и обращения.

