Ушибы, сотрясение мозга и черепно-мозговая травма: в Ровенской области мужчина избил школьницу

Мужчина бил девушку в лицо, житвит и грудь.

В селе Больша Омеляна Ровенской области местный житель избил 14-летнюю девушку.

Об этом со ссылкой на Центр экстренной медпомощи сообщает "Суспільне".

Мать девочки рассказала, что инцидент произошел поздно вечером 11 июня. Именно она сообщила полиции об избиении дочери. По словам женщины, школьница якобы отдыхала на детской площадке у моста. Там ее в лицо, живот и в грудь бил 35-летний мужчина.

Девочка была в сознании, но жаловалась на боль и головокружение. Медики, осмотрев ее, обнаружили на ссадины на руках, ногах, животе и голове. Пострадавшую госпитализировали в нейрохирургию Ровенской центральной городской больницы.

По его словам, старшего врача экстренной медпомощи Любови Волынец, у школьницы диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и осаднення тела.

Как сообщалось, в Павлограде Днепропетровской области три девочки жестоко избили второклассника в пах, после чего мальчик оказался в больнице с "разрывом пещеристого тела". Полиция по факту избиения открыла уголовное производство.

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