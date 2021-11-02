Ушла эпоха: под Харьковом взорвали здание некогда прославленного фаянсового завода (видео)

Здание не подверглось полному разрушению с первого раза.

В Харьковской области взорвали здание бывшего фаянсового завода в Будах.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "ТРУХА".

"Не элеватор конечно, но тоже красиво. Сегодня в поселке Буды взорвали легендарный фаянсовый завод. Ушла целая эпоха",- подписали видео авторы.

Фаянсовый завод в Будах появился в конце 19 века благодаря промышленнику и предпринимателю Матвею Кузнецову. Он был правнуком основателя фарфорового производства в Гжели Якова Кузнецова. Буданские керамисты создали неповторимый стиль – будянский фаянс. Здесь выпускали блюдца, скульптуры, вазы и т.д.

Будянская посуда славилась во всех уголках империи, а затем и Советского Союза. Во время Второй мировой войны завод был разрушен, но был восстановлен до 1953 года.

В 2006 году АОЗТ "Будянский фаянс", который только год не дожил до своего 120-летия, прекратил свое существование, потому что был признан банкротом. На момент закрытия на производстве работало 1,5 тысяч профессиональных керамистов, технологов, скульпторов, художников.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Жесть, эта цивилизация саморазрушается, несите следующую!

Сколько человек там работало.

Хотя бы одно предприятие построили, а то только разрушают.

А какую посуду там делали!

Была там на экскурсии, когда училась в школе. Они тогда продукцию выпускали.

Каждую тарелку там делали вручную, я лично там работал.

Напомним, что в Харькове в районе Южного вокзала взорвали элеватор. Здание уже долгое время не эксплуатировалось.

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