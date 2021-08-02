Ушла из дома еще в середине июля: в Волынской области ищут молодую женщину (фото)

Ушла из дома еще в середине июля: в Волынской области ищут молодую женщину (фото)

Если вы знаете, где находится женщина, сообщите об этом правоохранителям.

Правоохранители уже около трех недель разыскивают 30-летнюю жительницу Луцка Снесар Алену Анатольевну. Женщина еще 14 июля ушла из дома и все еще не вернулась.



Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Волынской области.

"14 июля разыскиваемая ушла из дома и не вернулась. Местонахождение ее неизвестно. Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. На спине татуировка в виде крыльев", — отметили в Национальной полиции Волынской области.



Правоохранители также поросят всех, кто знает, где может находиться женщина, сообщить об этом по телефонам: 068 947-53-07 или 102.



Напомним, что в поселке Старый Салтов Харьковской области ночью 28 июля в заброшенном здании нашли тело 6-летней Мирославы Третьяк. По неподтвержденной информации, школьницу изнасиловали и убили.

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