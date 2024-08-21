Ушла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку (фото, приметы)

Вчера, 20 августа, около 21:25 девочка ушла из дома, расположенного в поселке Правобережное Каменского района и до настоящего времени не вернулась. Ее местонахождение остается неизвестным.

Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.

Девочке примерно 13-14 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, с темными волосами до плеч. На момент исчезновения она была одета в разноцветные лосины, розовую футболку и синие шлепки.

Если у вас есть любая информация о местонахождении Тамары Эминовой, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам: 097-727-96-92, 097-556-86-84 (Верхнеднепровск) или 096-586-94-41, или позвоните по линии "102".

Обновлено в 09:51 Полицейские Верхнеднепровска разыскали 13-летнюю Тамару Эминову, с ней все хорошо.

Напомним, в Тернопольской области девятилетний мальчик без разрешения родителей отправился на велосипеде, чтобы навестить бабушку. Он проехал десять километров, но на оживленной трассе его остановили патрульные.

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