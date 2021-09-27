Ушла из дома и не вернулась: николаевская полиция разыскивает девушку (приметы)

Ушла из дома и не вернулась: николаевская полиция разыскивает девушку (приметы)

Девушка не выходит на связь.

В Николаевской области полиция разыскивает Кудринецкую Татьяну Владимировну 2004 года рождения. Она исчезла несколько дней назад.

Об этом сообщили в полиции.

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Девушка 26 сентября вечером ушла из дома в с. Гамово Николаевского района и не вернулась. По имеющейся информации, может находиться в Одессе.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза светлые, волосы длинные темные, на левой щеке родимое пятно красного цвета.

Была одета в серую кофту с капюшоном, черные брюки.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение девушки или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции № 5 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области (Николаевское РВП) по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

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