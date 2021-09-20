Ушла из дома и не вернулась: в Херсонской области разыскивают несовершеннолетнюю Мадонну

Девушка не выходит на связь со вчерашнего дня.
В Херсонской области полиция разыскивает несовершеннолетнюю Мадонну Алехину, жительницу Олешки.
Об этом говорится на странице областной полиции в Facebook.
Девушка исчезла 19 сентября. Около 16 часов ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Исчезнувшая Мадонна Алехина 2006 года рождения.
Приметы: рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы длинные, глаза карие.
Особые приметы: на левом виске, у брови, небольшой шрам.
В полиции просят граждан, владеющих информацией о пропавшей, сообщить в отделение полиции по телефонам: (05542) 2-13-87, 0958473802, 0661831160 или 102.