Ушла из дома и не вернулась: в Херсонской области разыскивают несовершеннолетнюю Мадонну

Ушла из дома и не вернулась: в Херсонской области разыскивают несовершеннолетнюю Мадонну

Девушка не выходит на связь со вчерашнего дня.

В Херсонской области полиция разыскивает несовершеннолетнюю Мадонну Алехину, жительницу Олешки.

Об этом говорится на странице областной полиции в Facebook.

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Девушка исчезла 19 сентября. Около 16 часов ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Исчезнувшая Мадонна Алехина 2006 года рождения.

Приметы: рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы длинные, глаза карие.

Особые приметы: на левом виске, у брови, небольшой шрам.

В полиции просят граждан, владеющих информацией о пропавшей, сообщить в отделение полиции по телефонам: (05542) 2-13-87, 0958473802, 0661831160 или 102.

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