Ушла из дома и не вернулась: в Николаевской области исчезла женщина (приметы)

Ушла из дома и не вернулась: в Николаевской области исчезла женщина (приметы)

Женщина не выходит на связь с 7 ноября.

В Николаевской области в полицию обратился местный житель с сообщением о том, что исчезла его сожительница — Авакова Юлия Игоревна 1986 года рождения.

Об этом сообщили в полиции области.

По его словам, 7 ноября около 12:30 она ушла из дома по пр. Героев Украины и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 183-185 см, спортивного телосложения, волосы темные.

Была одета: в джинсы черного цвета, бежевые кожаные ботинки на каблуке, черная шапка и куртка черного цвета.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить любую другую полезную информацию, сообщить в отделение № 1 по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8, тел. (0512) 53-12-71, 102.

Напомним, в Черновцах нашли тело мертвого мужчины после пяти дней поисков. Он гулял с собакой и не вернулся домой.

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