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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ушла из дома и не вернулась: в Сумах исчезла 14-летняя девушка

Полицейские разыскали ребенка, а с матерью провели профилактическую беседу.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Полиция разыскала ребенка

Полиция разыскала ребенка

В Сумах полицейские разыскали пропавшую 14-летнюю девушку — она ушла из дома и не выходила на связь.

О случае сообщили в полиции.

К правоохранителям обратилась жительница Сум и сообщила об исчезновении своей несовершеннолетней дочери.

Впоследствии выяснилось, что девушка в первой половине дня отправилась на такси к знакомому, после чего перестала выходить на связь. Ее мобильный телефон был выключен, а местонахождение оставалось неизвестным.

Ребенка разыскали и вернули домой

Ребенка разыскали и вернули домой

В настоящее время девушка находится в безопасности. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Полицейские провели с несовершеннолетней и ее родными профилактическую беседу.

Напомним, в Ахтырке в полицию обратилась 29-летняя местная жительница и сообщила об исчезновении ее 4-летнего сына. Мальчик пошел в магазин, но не вернулся домой.

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