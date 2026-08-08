Ушла из дома и не вернулась: в Сумах исчезла 14-летняя девушка

Полиция разыскала ребенка

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В Сумах полицейские разыскали пропавшую 14-летнюю девушку — она ушла из дома и не выходила на связь.

О случае сообщили в полиции.

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К правоохранителям обратилась жительница Сум и сообщила об исчезновении своей несовершеннолетней дочери.

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Впоследствии выяснилось, что девушка в первой половине дня отправилась на такси к знакомому, после чего перестала выходить на связь. Ее мобильный телефон был выключен, а местонахождение оставалось неизвестным.

Ребенка разыскали и вернули домой

В настоящее время девушка находится в безопасности. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Полицейские провели с несовершеннолетней и ее родными профилактическую беседу.

Напомним, в Ахтырке в полицию обратилась 29-летняя местная жительница и сообщила об исчезновении ее 4-летнего сына. Мальчик пошел в магазин, но не вернулся домой.

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