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- Украина
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Ушла из дома и не вернулась: в Сумах исчезла 14-летняя девушка
Полицейские разыскали ребенка, а с матерью провели профилактическую беседу.
В Сумах полицейские разыскали пропавшую 14-летнюю девушку — она ушла из дома и не выходила на связь.
О случае сообщили в полиции.
К правоохранителям обратилась жительница Сум и сообщила об исчезновении своей несовершеннолетней дочери.
Впоследствии выяснилось, что девушка в первой половине дня отправилась на такси к знакомому, после чего перестала выходить на связь. Ее мобильный телефон был выключен, а местонахождение оставалось неизвестным.
В настоящее время девушка находится в безопасности. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Полицейские провели с несовершеннолетней и ее родными профилактическую беседу.
Напомним, в Ахтырке в полицию обратилась 29-летняя местная жительница и сообщила об исчезновении ее 4-летнего сына. Мальчик пошел в магазин, но не вернулся домой.