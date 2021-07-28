Ушла из дома и забыла, выключила ли плиту: в Волынской области женщина вызвала спасателей

Ушла из дома и забыла, выключила ли плиту: в Волынской области женщина вызвала спасателей

Жительница Нововолынска из-за своей забывчивости едва не сожгла квартиру.

В Нововолынске Волынской области жительница многоэтажки переполошила соседей. Она ушла из дома, а потом не могла вспомнить, выключила плиту, поэтому вызвала спасателей.

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Об этом сообщает Буг.

Инцидент произошел вчера, 27 июля, в 15-м микрорайоне. Как отмечают в Нововолынском отделе управления ДСНС, женщина ушла из дома и забыла, или выключила плиту. Она попросила соседей проверить, слышать из квартиры запах дыма. Те проверили и вызвали спасателей и наряд полиции, чтобы открыть двери при отсутствии владельцев.

Оказалось, что женщина все-таки забыла выключить плиту, и соседям и спасателям удалось предотвратить пожар.

Напомним, что в Запорожье на острове Хортица произошел пожар. Занялась большая территория Национального заповедника.

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