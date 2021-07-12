Ушла из дома накануне: на Волыни нашли мертвой 17-летнюю девушку

Ушла из дома накануне: на Волыни нашли мертвой 17-летнюю девушку

Погибшую обнаружили в реке.

В воскресенье, 11 июля, во Владимир-Волынском районе в реке Луга обнаружили мертвую 17-летнюю местную жительницу. Девушка ушла из дома еще вечером 10 июля, однако ее мать о пропаже дочери сообщила в полицию только на следующий день, около 18:00.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.

На теле погибшей признаков насильственной смерти не обнаружили. Назначена судебно-медицинскую экспертизу.

По факту утопления сведения зарегистрировано в ЕРДР, как несчастный случай.

Подробные обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, 9 июля в г. Золочев Львовской области утонула 22-летняя девушка во время отдыха с подругами.

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