Ушла из дома накануне: на Волыни нашли мертвой 17-летнюю девушку

Погибшую обнаружили в реке.
В воскресенье, 11 июля, во Владимир-Волынском районе в реке Луга обнаружили мертвую 17-летнюю местную жительницу. Девушка ушла из дома еще вечером 10 июля, однако ее мать о пропаже дочери сообщила в полицию только на следующий день, около 18:00.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.
На теле погибшей признаков насильственной смерти не обнаружили. Назначена судебно-медицинскую экспертизу.
По факту утопления сведения зарегистрировано в ЕРДР, как несчастный случай.
Подробные обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, 9 июля в г. Золочев Львовской области утонула 22-летняя девушка во время отдыха с подругами.