Ушла из дома: в Кривом Роге разыскивают 16-летнюю девочку, которая пропала без вести

На связь она не выходит с 28 сентября.
В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю девочку.
Об этом пишут в группе "Поиск детей Кривой Рог".
Как стало известно, Усачева Карина Александровна вышла из дома, расположенного в микрорайоне Каруны 28 сентября около 16:30. На связь с родными и близкими она не выходит. О ее местонахождении все еще ничего неизвестно.
Ее приметы: русые волосы средней длины, серые глаза, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в серую кофту и черные спортивные штаны.
"Любую информацию о пропавшей Усачевой Екатерине предоставлять по телефону горячей линии группы поиска пропавших детей: (097) 543-30-30", — подчеркнули в группе.