Ушла из медучреждения и исчезла: в Николаевской области разыскивают женщину (приметы)

Ушла из медучреждения и исчезла: в Николаевской области разыскивают женщину (приметы)

С 8 ноября женщина не выходит на связь.

Полиция разыскивает женщину, которая ушла из медицинского учреждения в Первомайске и исчезла.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Женщина до сих пор не вернулась. Пока о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост около 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза карие.

Одета была: в коричневую куртку, спортивные брюки темно-синего цвета, черные сапоги.

У женщины есть определенные расстройства здоровья.

Если владеете информацией об исчезнувшей или ее местопребывании, обратитесь в Первомайский районный отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29, или по телефонам: 068-314-29-49, 093-631-84-50, 099-136-27-34, или на спецлинию 102.

Ранее стало известно, что в Винницкой области пропала 21-летняя женщина Валюк Ирина Юрьевна и ее трехлетний сын. 26 октября женщина вместе с ребенком ушла из дома и до сих пор не вернулась и не выходила на связь.

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