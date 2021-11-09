Ушла из медучреждения и исчезла: в Николаевской области разыскивают женщину (приметы)

С 8 ноября женщина не выходит на связь.
Полиция разыскивает женщину, которая ушла из медицинского учреждения в Первомайске и исчезла.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
Женщина до сих пор не вернулась. Пока о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост около 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза карие.
Одета была: в коричневую куртку, спортивные брюки темно-синего цвета, черные сапоги.
У женщины есть определенные расстройства здоровья.
Если владеете информацией об исчезнувшей или ее местопребывании, обратитесь в Первомайский районный отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29, или по телефонам: 068-314-29-49, 093-631-84-50, 099-136-27-34, или на спецлинию 102.
Ранее стало известно, что в Винницкой области пропала 21-летняя женщина Валюк Ирина Юрьевна и ее трехлетний сын. 26 октября женщина вместе с ребенком ушла из дома и до сих пор не вернулась и не выходила на связь.
Читайте также:
- В Хмельницкой области в лесополосе нашли мертвым 34-летнего мужчину
- В Киевской области без вести пропала 13-летняя девочка: приметы и фото
- В Австралии нашли живую 4-летнюю девочку, пропавшую без вести две недели назад