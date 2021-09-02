Ушла под землю на отремонтированной Арсенальной площади в Киеве: в Сети выложили видео момента провала грузовика

Ушла под землю на отремонтированной Арсенальной площади в Киеве: в Сети выложили видео момента провала грузовика

Грузовое авто проехалось по площади и просто ушло под землю.

В Киеве грузовик разрушил только что отремонтированную Арсенальную площадь. Под собственным весом он пошел прямо под землю.

Видео момента падения авто ТСН.ua получил из собственных источников.

На кадрах видно, как автомобиль едет по площади и в какой-то момент колеса с одной стороны просто уходят под землю.

Следует отметить, что обновленную Арсенальную площадь только вчера вечером открыли, а сегодня "сухой" фонтан поврежден и нуждается в ремонте.

"Водитель утром привез бутилированную воду в одну из учреждений, расположена в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе ... В результате — повреждено покрытие на фонтане", — написал об инциденте мэр Киева Виталий Кличко.

Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой.

Появилось видео момента провала грузовика на отреставрированной Арсенальной площади

Напомним, что в Николаеве на Центральном городском стадионе среди дорожки установили фонтан.

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