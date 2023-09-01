“Ушла вон! Валинь — это не наше”: лучанку “выгнали” из украинского магазина через язык (видео)

Лучанка Ольга натолкнулась в Instagram на коллаборантку. Девушка поинтересовалась, магазин ли из Украины, ведь его профиль был на русском языке, а город — Днепропетровск. На что получила шквал оскорблений и пророссийских заявлений.

Видео с перепиской Ольга опубликовала на своей странице в Instagram.

На вопрос лучанки к владелице магазина или из Украины, женщина ответила следующее: “Да, из русского города Днепропетровск. А ты чьих будешь. Смотри, девочка моя, ты там из Луцка, Волынская область… Смотри, это западная Украина — это вообще не имеет отношения к Днепропетровску и к русскому языку”.

Остановить ее невозможно: “Если тебя смущает русский язык, то, пожалуйста… Волынь — это твое, у нас свое государство. Это чтоб ты понимала”.

“Изыди, Волынь — это не наше”, — лучанку “выгнали” с магазина из-за языка

Потом "продавщица" "выгнала" девушку со страницы, ибо вроде бы ее шикарный и роскошный магазин "для русскоговорящих людей, не для таких, как ты. До свидания. Счастья тебя не выдать”.

На эти реплики лучанка ответила смехом и посоветовала женщине лечиться. Но та не замедлила ответить: “Да да, смешно с таких как ты, понимаешь, упоротых, очень с вас смешно. Иди с миром, пожалуйста. Тебя скоро в Польше надо будет помыть полы полякам”.

Страница магазина. Скриншот/Instagram

Советы лечиться она тоже прокомментировала в своем стиле: Ты чё? В смысле лечитесь? Вот чего лечитесь? Вот что я живу в русскоговорящем городе? Вот что есть восточная Украина, центральная и южная? Ты об этом ничего не знаешь. Ты же там себя на западенщине живешь, ты ведь ни о чем даже вообще в х*р не дуешь, понимаешь?”.

Поток оскорблений на этом не завершился. Далее продавщица заявила, что все это говорит о недоразвитости девушки: Это твоя проблема. И ликовать надо тебя. Иди в школу, заново обучайся, иди, отойди от русских городов”.

Владелец магазина. Скриншот/Instagram

Красноречиво она завершила свою пророссийскую проповедь такими словами: “Ушла, изыди! Изыди, Волынь – это не наше. Это разные люди. Ушла вон. Галичина – это все твое, мы русские. Мы — Харьков, Днепропетровск, Одесса. Ушла, отошла”.

Напомним, в Харькове разразился очередной языковой скандал — молодой сотрудник пиццерии отказался общаться с клиентом на государственном языке.

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