Ушла за игрушками для детей: в Дергачах Харьковской области в результате обстрела погибла 15-летняя девушка

Ушла за игрушками для детей: в Дергачах Харьковской области в результате обстрела погибла 15-летняя девушка

В доме были родители и еще два ребенка, они не ранены.

В Дергачах Харьковской области оккупанты попали в частный дом. В результате обстрела погибла девушка-подросток.

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Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"В результате обстрела оккупантов погиб ребенок 2007 года рождения. Дарья пошла в другую комнату за игрушками для маленьких детей и в этот момент в их дом в Дергачах попал снаряд. В доме были родители и еще 2 ребенка, они не ранены", — сообщил Болвинов.

Напомним, что 13 марта российские кафиры нанесли авиаудара по разным районам Николаева. В результате чего, по предварительным данным, погибли девять человек.