Ушли из дома и не вернулись: на Волыни исчезла мать с двумя маленькими детьми (фото)

Ушли из дома и не вернулись: на Волыни исчезла мать с двумя маленькими детьми (фото)

Последний раз женщину с детьми видели в Луцке.

В Волынской области исчезла 29-летняя женщина с двумя маленькими детьми.

Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.

Известно, что 29-летняя женщина, проживающая в г. Любешов, в четверг, 29 июля, вышла из дома вместе со своими детьми, 4-летним мальчиком и 3-летней девочкой, и не вернулась. Последний раз их видели в Луцке. Затем связь с женщиной исчезла.

ГУ Нацполиции в Волынской области

"Обращаемся к гражданам, которым известна информация о местонахождении матери и детей, безотлагательно позвонить в полицию по телефонам: 0689475307, 0675872545 или 102", — сообщили правоохранители.

Напомним, правоохранители уже две месяца разыскивают 21-летнюю мать и ее 4-летнюю дочь из села Рашков Черновицкой области, которые поехали в Хмельницкую область и загадочно исчезли.

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