"Ушли уже подгоны от Лукашенко": под Бахмутом ВСУ сбили вертолет "вагнеровцев" с бортовыми номерами Беларуси (видео)

Украинские защитники сбили на Донетчине вертолет ППК "Вагнер" с офицерами на борту.

Под Бахмутом в Донецкой области ВСУ сбили российский вертолет Ми-8, принадлежавший ППК "Вагнер". Судя по сообщениям во вражеских телеграмм-каналах, на борту находились офицеры.

На обломках вертолета, на видео, попавшем в Сеть, видны бортовые номера и зарисованный флаг Беларуси.

По информации журналиста Дениса Казанского, вертолет использовала ЧВК "Вагнер" и в момент ущерба на борту находились офицеры.

"Самое интересное, что вертолет, скорее всего, был белорусским. Бортовые номера и флаг Беларуси на нем были закрашены, но их можно идентифицировать. Судя по всему, с техникой и авиацией в РФ совсем плохо и в ход пошли уже подгоны от Лукашенко", – добавил Казанский.

Напомним, что вчера, 31 октября, ВСУ "минуснули" 4 вражеских вертолета и 1 самолет, а также более 650 российских оккупантов.

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