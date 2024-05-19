Усик стал чемпионом мира, ночная "бавовна" на российских НПЗ: главные новости ночи 19 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Усик в тяжелейшем бою победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте Читать далее –>
- В России горят нефтебазы и НПЗ после атаки дронов (видео) Читать далее –>
- Военная помощь: в Молдову прибыли бойцы ВВС США Читать далее –>
- Захватчики атаковали Украину ударными БпЛА Читать далее –>
- Минобороны Германии просит правительство выделить для Украины дополнительные 3,8 млрд евро Читать далее –>
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