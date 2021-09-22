Усиление карантина: условие о вакцинации 80% персонала не будет распространяться на детские сады

Усиление карантина: условие о вакцинации 80% персонала не будет распространяться на детские сады

Они будут работать в очном формате с соблюдением противоэпидемических норм.

Условие о наличии 80% вакцинированного персонала не будет распространяться на учреждения дошкольного образования, специальные учреждения общего среднего образования, 1-4 классы учреждений среднего образования.

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Соответствующее решение было принято 22 сентября во время заседания правительства.

Как отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет, воспитанники детсадов, ученики начальной школы и специальных учебных заведений требуют непосредственного контакта с педагогическими работниками. А "дистанционка" для самых молодых может привести к невозобновляемым потерям в учебе.

Напомним, с 23 сентября в Украине будет установлен "желтый" уровень эпидопасности. После введения "желтого" уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% вакцинированных (первой или двумя дозами) от коронавируса работников.

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