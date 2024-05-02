Усиление мобилизации: как будут привлекать местные власти и что они будут делать

Военный напомнил, что теперь органы местного самоуправления будут обязаны информировать местное население о мобилизации.

Городские и поселковые советы будут участвовать в мобилизации после вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая.

Об этом в эфире проекта Натальи Мосейчук "Тема из Мосейчук" рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск, военный ВСУ Иван Тимочко.

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"Если раньше вопрос в органы местного самоуправления был прописан в законе примерно так: "имеют право", "могут" – какие-то размытые фразы. Но сейчас – обязаны", – объясняет он.

Он уточнил, что органы местного самоуправления должны готовить списки резервистов и даже помогать проводить подготовку военнообязанных.

"Органы местного самоуправления, согласно этому закону, будут обязаны информировать местное население о мобилизации, обязаны будут оказывать посильную помощь, подготовку и составление списков резервистов. Или мужчин в возрасте от 18 до 24 лет для того, чтобы проходили базовую военную подготовку", – сказал он.

Напомним, что новый закон о мобилизации предусматривает передачу ряда полномочий органам местного самоуправления. В частности, местные власти должны вести учет военнообязанных, распространять информацию о мобилизационных мероприятиях среди населения и организаций, оповещать граждан о мобилизации, обеспечивать прибытие на сборные пункты и призыв в территориальные центры.

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