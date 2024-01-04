Усиление мобилизации: можно ли будет игнорировать электронные повестки

В Украине могут ввести электронные повестки для военнообязанных.

В Украине, в рамках усиления мобилизации, рассматривается возможность внедрения электронных повесток.

Адвокат Катерина Анищенко в комментарии "РБК-Украина" ответила, как эти повестки будут рассылать и можно ли будет их игнорировать.

По словам юристки, в случае принятия предложенных в законопроекте изменений каждый военнообязанный должен будет создать свой "Электронный кабинет призывника".

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"В целом у нас электронный адрес и номер телефона не присваиваются гражданам по паспорту, нет каких-либо идентифицирующих признаков. Но, согласно проекту закона, в таком случае человек несет всю ответственность за предоставление достоверной информации, когда регистрируется в таком кабинете", – говорит Анищенко. .

По ее словам, отправка повесток может происходить аналогией, как сейчас работает электронный суд: когда на электронный адрес адвоката или физического лица приходят те или иные решения. И если уведомление попало в спам или человек не увидел письмо, ответственности это не снимает.

"Уже фразы "я не видел", "не заходил в электронный кабинет", или "не читал почту" не сработают... Будет считаться, что вы должным образом уведомлены об обязанности явиться в военкомат", — подытожила Екатерина Анищенко.

Ранее нардепка Марианна Безугла рассказала новые подробности закона о мобилизации. В частности, в Украине планируется ввести электронный учет военнообязанных и электронный кабинет призывника (сертификат защитника).

Напомним, сегодня, 4 января, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к работе над законопроектом о мобилизации.

ТСН.ua рассказывал, как будет работать электронный кабинет и когда повестка в нем будет считаться врученной, а также какая ответственность предусмотрена за ее игнорирование.

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