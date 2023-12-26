Усиление мобилизации: о чем идет речь в новом законопроекте и что говорят Залужный и нардепы

ТСН.ua собрал все, что известно об изменениях в мобилизации и что об этом говорят политики.

В Украине планируется усилить мобилизацию и внести изменения в методы набора людей в армию. Законопроект №10378 об усовершенствовании мобилизации и военного учета.

Второй законопроект №10379 – "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины предусматривает усиление ответственности за военные правонарушения".

ТСН.ua собрал все, что известно об изменениях в мобилизации и что об этом говорят политики.

Снижение призывного возраста, увольнение срочников и демобилизация

Документ предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет и отменить срочную службу – всех срочников уволят с военной службы, по желанию они могут заключить контракт.

Главком ВСУ Валерий Залужный на своей первой пресс-конференции подтвердил, что поддерживает инициативу об увольнении срочников.

По словам нардепа Романа Костенко, МОУ и Генштаб ВСУ сейчас нарабатывают план по демобилизации.

"С Минобороны Украины мы договорились на демобилизацию военных через 36 месяцев, но при определенных условиях. Первая – не будет обострений на фронте, вторая – будет кем заменить", – сказал главком ВСУ Валерий Залужный.

Подробнее о демобилизации читайте ЗДЕСЬ.

Также предлагается установить, что военные, непосредственно участвовавшие в отпоре вооруженной агрессии, подлежат замене (ротации) для отдыха и восстановления боеспособности не позднее чем через шесть месяцев непрерывного участия.

Период восстановления должен занять не менее двух месяцев.

Повестки и ВЛК

Во врученной повестке должны быть следующие данные: ФИО и дата рождения; название ТЦК; цель вызова, а также место день и время явки; подпись (электронный цифровой) должностного лица, выдавшего повестку; регистрационный номер; информация о последствиях неявки в ТЦК.

Повестку могут вручать:

по месту жительства (пребывания) представителями ТЦК или полицейскими;

по месту работы представителями ТЦК, работодателем или полицейскими;

в публичных местах представителями ТЦК либо полицейскими.

Кроме того, повестки планируют отправлять через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.

В новом законопроекте планируют вообще избавиться от понятия "ограниченно пригодное". Будут только две категории: подходящие и нет.

Отсрочка

Не подлежат мобилизации:

лица с I или II группой инвалидности (пока что III группа есть, но законопроект предусматривает изъятие этой категории ), или те, у кого жена (муж) или один из родителей из числа лиц с инвалидностью I или II группы,

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщин в декрете с ребенком до 3 лет (при необходимости до 6 лет);

беременные женщины;

действующие народные депутаты, НАБУ, ГБР, УГО.

претенденты на профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее получен по одной специальности (специальности);

научные и научно педагогические работники образовательных учреждений, работающих на полную ставку;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО или во время полномасштабной войны.

Что касается бронирования, то вводятся новые правила.

Подробнее о том, кто будет иметь право на отсрочку, читайте по ссылке.

Наказание для уклонистов

В частности предусматривается ограничение уклоняющихся в правах.

запрет на выезд за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение в праве управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;

отказ в подписании кредитных договоров;

остановка получения льгот и услуг от государства.

Также людям, которые находятся за границей и уклоняются от мобилизации, прекратят предоставление консульских услуг в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, если они не будут иметь с собой военно-учетные документы.

Кроме того, Кабмин предлагает значительно увеличить штрафы за правонарушения мобилизации и военного учета и применить уголовное наказание к гражданам, отказывающимся от прохождения медицинского осмотра (ВЛК).

Законны ли эти ограничения

Полковник СБУ, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что некоторые положения этого документа вызывают "больше вопросов, чем дают ответы".

"Внесение в реестр должников, повестки на электронную почту, ограничение работать на госслужбе всем, кто не служил и т.д. Сейчас непонятно видение, как это все будет применяться, и что по этому действительно целесообразно", — сказал он.

Нардепка от "ЕС" Ирины Геращенко считает, что законопроект "открывает пространство для злоупотреблений со стороны ТЦК".

"Ибо по их решению к военнообязанным будет применен ряд ограничений, которые могут превратить жизнь украинских мужчин в ад. Ведь речь идет о внесудебном лишении права распоряжаться своим имуществом и прочее, даже если у тебя есть болезни или другие основания для отсрочки, но ТЦК их "не увидел".

Среди дискриминационных норм – отсрочка до мобилизации военнообязанных женщин, пока не исполнится 3 года ребенку. Хотя законодательство позволяет женщине быть с ребенком до 6 лет", – говорит Геращенко.

Украинский экономический эксперт Сергей Фурса пояснил, что ограничение банковских услуг для уклоничтов невозможно сделать. Так же как и мобилизовать убежавших за границу.

"Поэтому изначально нужно просто оставить эту историю и не пытаться, потому что так или иначе в конце ждет позор и, к сожалению, позор, может подставить в том числе Украину", – считает эксперт.

Имеет ли Залужный и Генштаб отношение к законопроекту

Президент Зеленский 19 декабря заявил, что в Генштабе было предложено мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

Главком ВСУ Валерий Залужный в своем включении на телемарафоне и первой пресс-конференции отметил, что военное командование никакого запроса на такие цифры (400-500 тысяч мобилизованных – ред.) не делало. Залужный объяснил, что ни он лично, ни Генштаб не имеют права законодательной инициативы.

Поэтому Вооруженные Силы никаких документов не подавали и соответственно никаких законопроектов не вносили”, – подчеркнул Залужный.

По его словам, ВСУ работали по этому вопросу с Министерством обороны как субъектом законодательной инициативы, соответственно, в составе рабочих групп работали специалисты.

В то же время общественный деятель Алексей Паныч утверждает, что на Банковой якобы советуют нардепа "Слуги народа" не комментировать закон о мобилизации, а ссылаться на военных.

Когда примут закон

В Украине новые правила мобилизации начнут действовать не раньше весны. В то же время, голосование в первом чтении пройдет, вероятно, до 12 января.

Об этом со ссылкой на народного депутата Александра Горенюка, пишет журналист Андрей Цаплиенко.

Главком Залужный также отметил, что мобилизовывать не будут всех и сразу.