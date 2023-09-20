Усиление мобилизации в Украине: когда может быть и от чего зависит

Планируют ли в Украине еще большее усиление мобилизации, чем сейчас, разбирался ТСН.ua.

Все больше изданий со ссылкой на собственные источники сообщают, что Россия в ближайшие недели может провести новую волну мобилизации.

По информации американского Института изучения войны (ISW), в РФ готовятся провести еще одну волну мобилизации в резерв осенью.

В канадской разведке добавляют, что у окупантов не получилось провести успешное наступление, поэтому Россия может провести повторную мобилизацию в ближайшее время.

Каким образом будет отвечать Украине и планируют ли в нашем государстве зеркальные мероприятия – еще большее усиление мобилизации, чем сейчас, разбирался ТСН.ua.

Усиление мобилизации в Украине

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что Украина должна соответственно реагировать, если РФ снова решит набирать сотни тысяч пушечного мяса.

"Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. Например, есть у них примерно 400 тысяч военных. Поэтому мы реагируем мобилизацией, пополняем наши части, стоящие на переднем крае, формируем новые. Конечно, если мобилизация в России будет идти таким темпом, нам нужно будет мобилизацию увеличивать для того, чтобы можно было адекватно реагировать", – сказал он.

Выбора нет: либо мобилизация, либо поражение и геноцид

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Черник отмечает: украинцы, чтобы выжить, должны продолжать мобилизацию.

"Путин бьется за власть насмерть, сколько будет нужно бросить в печку этой войны россиян – столько он и бросит. Выбора у нас нет. Если мы капитулируем, то нам устроят следующий геноцид. Такого, какого еще не было в мире", – предупредил Черник.

Цифровизация

Мобилизация пролила свет на проблемы устаревших систем ТЦК и СП (военкоматов) выявления пригодных к службе мужчин и призыва в ряды Вооруженных сил. Потому в Украине решили создать электронный реестр призывников.

Соответствующий проект закона был зарегистрирован в Верховной Раде. Информацию будут вносить сразу из нескольких министерств – Минобразования, Минздрава, МВД, Минюста, ГПС и других государственных структур.

"Охота" на уклонистов за границей

Также в Украине хотят создать "реестр уклонистов" и выехавших за границу за фальшивыми справками.

В Верховной Раде заявили о возможности экстрадиции в Украину мужчин, которые во время мобилизации выехали за границу с фейковыми документами.

Однако ряд стран Евросоюза уже заявил, что не собирается выдавать Украине ухилянцев.

Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что для экстрадиции гражданина Украины необходимо юридическое основание – зарегистрированное уголовное производство, в котором определенное лицо получило статус подозреваемого.

В издании "Европейская правда" подробно объяснили, почему уклонисты за рубежом могут не бояться экстрадиции и почему эта идея обречена на провал.

Мобилизация и так продолжается

Отметим, что мобилизация на Украине началась 24 февраля прошлого года. 3 марта Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. После чего ВР еще несколько раз продлевала мобилизацию, которая продолжается до сих пор.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач ранее объяснял, что волн мобилизации в Украине нет, личный состав мобилизуют по учетно-военным специальностям