Усиление мобилизации в Украине: в НБУ рассказали, будут ли наказывать уклонистов

В настоящее время дискуссия продолжается.

Национальный банк Украины готов присоединиться к консультациям в Верховной Раде по поводу финансовых норм законопроекта о мобилизации.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина.

"Я думаю, что в процессе его проработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями", — сказал он.

Как отметил Пышный, вопросы мобилизации не входят в компетенцию НБУ, поскольку этот вопрос – Кабмина, Минобороны и Генштаба. Но в законопроекте предусмотрены финансовые ограничения для уклонистов, поэтому НБУ готов включиться в процесс.

По его словам, эта дискуссия "выведет нас на оптимальный вариант формулировок законопроекта".

Напомним, народные депутаты планируют ввести Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом говорится в законопроекте № 10062, который депутаты готовят ко второму чтению.

Какие данные будет содержать кабинет призывника, как будет работать электронный кабинет и какие наказания ждут уклонистов — читайте на ТСН.ua.

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