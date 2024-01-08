Усиление мобилизации в Украине: в НБУ рассказали, будут ли наказывать уклонистов

В настоящее время дискуссия продолжается.
Национальный банк Украины готов присоединиться к консультациям в Верховной Раде по поводу финансовых норм законопроекта о мобилизации.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина.
"Я думаю, что в процессе его проработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями", — сказал он.
Как отметил Пышный, вопросы мобилизации не входят в компетенцию НБУ, поскольку этот вопрос – Кабмина, Минобороны и Генштаба. Но в законопроекте предусмотрены финансовые ограничения для уклонистов, поэтому НБУ готов включиться в процесс.
По его словам, эта дискуссия "выведет нас на оптимальный вариант формулировок законопроекта".
Напомним, народные депутаты планируют ввести Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом говорится в законопроекте № 10062, который депутаты готовят ко второму чтению.
Какие данные будет содержать кабинет призывника, как будет работать электронный кабинет и какие наказания ждут уклонистов — читайте на ТСН.ua.
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