Усиление мобилизации: за что и как будут наказывать уклонистов — объяснение адвоката

В законопроекте, в частности, упомянуто об ограничениях пользования электронными кошельками.

В обновленном законопроекте об усилении мобилизации при уклонении от мобилизации предусмотрены временные ограничения на право управления транспортным средством, арест на средства и другие ценности физлица, а также запрещение выезда за границу.

Как это может происходить объяснил в интервью РБК-Украина адвокат Сергей Савинский.

“Если человек получил повестку, не явился по ней, после этого направляется требование, а он его не выполняет, то к нему могут применить соответствующие санкции. Такое решение выносит суд. Государственный исполнитель выносит постановление, которое может содержать наложение ареста на средства и т.п.”, – отметил юрист.

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По его словам, в законопроекте также упомянуто об ограничениях пользования электронными кошельками.

"Насколько удастся это реализовать, сказать сложно, ведь это второе "пришествие" этого законопроекта [в Верховную Раду], а может быть, будет еще и третье", — прокомментировал Сергей Савинский.

Напомним, ранее адвокат Ярослав Гришин назвал три недостатка обновленного законопроекта о мобилизации, принятого в Верховной Раде в первом чтении.

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