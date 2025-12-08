Усиление мобилизации и новые правила бронирования в 2026 году: что изменится для военнообязанных

Чего ожидать военнообязанным в 2026 году / © ТСН

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Правительство ввело ряд важных изменений, направленных на повышение эффективности армии и непрерывность работы критически важных предприятий. Среди них — упрощение процедуры бронирования для работников критически важных предприятий.

Кроме того, в стране продолжаются дискуссии относительно качества мобилизации и возможного увеличения ее объемов в 2026 году, а в Верховной Раде готовится законопроект, который может запретить выезд за границу для мужчин, получивших льготное бронирование на 45 дней для исправления военно-учетных нарушений.

Усиление мобилизации в 2026 году — что известно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости усиления мобилизации и рекрутинга в ответ на наступление врага, подчеркнув, что ключевая точка приложения усилий — это люди, а не «железо».

«Ключевая точка приложения наших усилий — не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты — и затем качественная подготовка. В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед. Подчеркнул это во время ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки», — заявил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Он отметил, что в рамках повышения боеспособности срок базовой общевойсковой подготовки (БОВП) уже увеличен до 51 дня. Главком ВСУ планирует совершенствовать этот процесс, повышая уровень инструкторов и оснащение учебных центров. По результатам аудита обучение смещают подальше от фронта, закрепляя армейские корпуса за полигонами в центре и на западе Украины.

Отдельно Сырский отметил важность комплексной программы адаптации бойцов в начале БОВП, чтобы предотвратить самовольное оставление части (СОЧ).

Кроме того, он раскритиковал неудовлетворительное состояние безопасности на некоторых объектах и отдал неотложные распоряжения по ускорению строительства и оснащения укрытий в учебных центрах.

Важные изменения в бронировании военнообязанных

Кабинет министров Украины (КМУ) 8 декабря принял важные изменения в Порядок бронирования военнообязанных, направленные на ускорение защиты персонала критически важных предприятий и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Главное нововведение — отмена 72-часового срока проверки списков работников для тех предприятий, которые уже имеют подтвержденный статус критически важных.

Как сообщают в Минэкономики, это позволяет быстрее принимать решения и обеспечивать непрерывную работу.

В то же время, правительство ввело норму, позволяющую работникам ОПК получить льготное бронирование на 45 календарных дней, в течение которых они должны устранить нарушения правил воинского учета.

Нововведения вступают в силу с даты официального опубликования постановления. Это позволяет предприятиям ОПК и критически важным компаниям быстро перейти на обновленный механизм и защищать работников.

Напомним, в Украине вступил в силу закон, который существенно изменил подход к бронированию работников ОПК и критически важных предприятий. В частности, с 4 декабря предприятия могут бронировать своих сотрудников без ограничения по количеству (ранее действовал процентный лимит). Это позволяет предприятиям сохранять полный штат для обеспечения непрерывной работы.

В то же время разрешается бронирование работников, которые имеют проблемы с военно-учетными документами.

Стоит заметить, что временное бронирование предоставляется только один раз в год. Если работник не устраняет нарушения в течение 45 дней, работодатель имеет законное право его уволить.

Ускоренное бронирование через «Дію» будет временным

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что критические предприятия смогут перебронировать работников через «Дію» втрое быстрее.

«Сейчас у многих предприятий завершаются сроки действия отсрочек их работников. Чтобы избежать ситуации, когда критически важные специалисты теряют бронь из-за процедурных задержек, временно упрощаем правила», — пояснили в Минцифры.

В ведомстве отметили, что срок обработки заявок на бронирование работников будет сокращен до 24 часов (вместо трех суток).

Приложение «Дія» / © Государственная налоговая служба Украины/Facebook

В то же время, предприятиям не придется больше ждать пять дней между заявлениями об аннулировании бронирования работников. Как только предыдущее заявление обработают, можно будет сразу подавать следующее.

Однако стоит заметить, что изменения будут временными и будут действовать до 1 февраля 2026 года. После этого вернутся стандартные правила.

Министерство цифровой трансформации сейчас работает над внедрением функции заранее подавать заявления на продление срока бронирования работников.

В ведомстве пояснили, что это техническое решение имеет целью устранить любые временные пробелы между завершением действия действующей отсрочки и началом новой, обеспечивая непрерывность защиты критически важного персонала.

Запрет на выезд за границу для забронированных мужчин

Нардеп Роман Костенко сообщил, что Верховная Рада готовится рассмотреть законопроект №14210, который предусматривает временный запрет на выезд из Украины для части забронированных мужчин.

Запрет будет касаться тех, кто нарушил закон о воинском учете и получил льготное бронирование на 45 дней для устранения нарушения.

Народный депутат Роман Костенко, один из авторов, считает это «справедливой историей» и предохранителем, чтобы эти лица не воспользовались броней для выезда и дальнейшего оставления за границей.

«Я считаю, это справедливая история. Люди где-то там находились дома, прятались и не выполняли норму закона по обновлению данных. Мы им дали возможность забронироваться, хотя они должны были бы уголовно отвечать», — отметил Роман Костенко.

По его словам, пока неизвестно, когда именно Рада будет рассматривать это предложение.

«Думаю, что это может [произойти] в следующем году, на следующем пленарном заседании», — сказал он.

Упрощение механизма продления отсрочек для опекунов

Министерство обороны Украины сообщило об обновлении Кабмином механизма автоматического продления отсрочек для опекунов и лиц, осуществляющих постоянный уход.

Для обеспечения эффективного электронного взаимодействия реестров теперь вместо расширенного перечня документов опекунам достаточно предоставить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) лица, за которым осуществляется уход.

Для опекунов упростили механизм продления отсрочек / © Минобороны Украины

«Введенные изменения гарантируют корректную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочек для этой категории граждан», — отметили в ведомстве.

Кто будет вручать повестки в 2026 году, кроме ТЦК

Военнослужащие Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки опубликовали перечень тех, кто имеет и будет иметь право, кроме ТЦК, вручать повестки военнообязанным.

В этом перечне указаны следующие работники:

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представители предприятий, учреждений, организаций;

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, которые находятся в указанных органах на воинском учете).

При этом повестки могут быть вручены:

по месту жительства (задекларированного/зарегистрированного);

по месту работы или учебы;

в общественных местах;

в общественных зданиях;

в местах массового скопления людей;

непосредственно в ТЦК;

на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу.

Как может измениться мобилизация в 2026 году

Военный аналитик Иван Тимочко прогнозирует, что в 2026 году мобилизация в Украине может столкнуться с новыми вызовами и необходимостью в привлечении большего количества личного состава, если интенсивность боевых действий возрастет. Он отмечает, что Россия будет делать ставку на максимальное давление, сосредотачиваясь на человеческом ресурсе (пехоте), что является для нее дешевле и проще, в частности, за счет мобилизации заключенных.

В противовес этому Украина, не имея возможности выставить такое же количество людей, должна делать акцент на технологической составляющей.

«Решение будет приниматься в случае, например, увеличения интенсивности боев. Война — абсолютно непрогнозируемая вещь. Надо всегда готовиться к худшему, обсуждать такие варианты с осознанием рисков и угроз», — подчеркнул эксперт.

В то же время секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявлял, что ежемесячная мобилизация в Украине (около 30 тыс. человек) покрывает лишь 50% потребностей армии.

Нардеп также раскритиковал проблемы с качеством призыва, отмечая, что 30 тыс. мобилизованных сейчас по качеству «это, пожалуй, даже не 20 тысяч в 2023-м». Костенко считает, что методы привлечения, такие как «бусификация», не гарантируют высоких моральных качеств.

Он призвал принять непопулярные решения для увеличения как количества, так и качества призыва, намекая на избежание ответственности политическим руководством.

Костенко подчеркнул, что нынешняя система мотивации и рекрутинга неэффективна и не соответствует реальным потребностям армии.

Военные критикуют идею усиленной мобилизации

Однако командир медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова отмечает, что «мобилизация наизнанку» (когда в армию берут непригодных мужчин) вредит армии.

«… командиры и медики становятся заложниками системы, которая гонит в армию всех подряд (точнее тех, кто не имеет возможностей/связей откупиться), а потом сама не знает, что с ними делать», — подчеркнула военнослужащая.

Командир медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова / © ТСН.ua

По словам Михайловой, нередки случаи, когда мужчин ТЦК мобилизуют на улице и реальной ВВК и направляют сразу в воинскую часть как пригодных.

При этом руководитель штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко в эфире «Новини.LIVE» заявил, что снижение мобилизационного возраста или усиление методов мобилизации в Украине без системных реформ в Вооруженных силах — ошибочный путь. По его словам, это может привести к росту количества самовольного оставления части (СОЧ) и не даст ожидаемого эффекта для боеспособности армии.

«Это тупиковая ветвь развития событий. Нужны системные изменения в армии. А толку нам мобилизовывать еще два миллиона — 1,8 млн через неделю будут в СОЧ», — сказал военный.

Он отметил, что только реальные изменения в системе управления, отношении командиров к подчиненным и планировании боевых операций могут уменьшить боевые потери и стимулировать людей присоединяться к армии.

При этом военный отметил, что мобилизация необходима в Украине, однако превращать ее в «инструмент наказания» не следует.

