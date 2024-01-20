Усиление ответственности для уклонистов: нардеп сказал, предусмотрено ли это в законопроекте о мобилизации

Этот вопрос регулируется несколько иным способом.

В законопроекте о мобилизации не может быть ужесточена ответственность. Все ужесточения ответственности касаются Уголовного или Административного кодекса, вносятся отдельно, отдельным законопроектом.

Об этом в эфире телемарафона сказал народный депутат Егор Чернев.

"Этот законопроект регулирует несколько иные нормы, но точно говорим не об административной или уголовной ответственности", — подчеркнул он.

Напомним, Верховная Рада рассмотрит обновленный законопроект о мобилизации на заседании 6 февраля. Перед этими выходными, 20-21 января, Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке рассмотрит предложения и замечания к законопроекту.

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