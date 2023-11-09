Усиление ПВО и очищение моря от российских кораблей: главное из обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об основных итогах работы в четверг, 9 ноября.

ТСН.ua собрал главные тезисы традиционного вечернего обращения.

О Черном море и продовольственной безопасности

В ходе сегодняшнего разговора с президентом Индонезии Владимир Зеленский обсудил, в частности, вопросы глобальной продовольственной безопасности – морские экспортные коридоры.

“Это один из самых больших успехов Украины – очищение нашего моря от российских военных кораблей. Это дает больше безопасности не только нам, но и всему миру. Я благодарен всем нашим воинам, всем работникам портов, каждому и каждому помогающему за то, что Черное море остается живым морем для глобальных отношений, а не зоной российского террора”, — подчеркнул он.

О защите неба зимой

Украинский лидер поблагодарил президента Азербайджана за исполненное обещание помочь украинской энергетике зимой.

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“Мы понимаем, что этой зимой сложности могут быть не меньше, чем в прошлом. Мы готовимся. И поддержка Украины, наших людей, нашей энергетики критически важна”, - сказал он.

Зеленский отметил также важность защиты неба в этот период от воздушных ударов государства-агрессоры.

“Работаем со всеми партнерами ради систем ПВО для Украины – стараемся фактически еженедельно прибавлять силы нашему воздушному щиту. Чем защищеннее будет украинское небо, украинские города и села, тем больше будет возможностей у наших людей для экономической активности. В частности, и для производств – в том числе и оборонных производств”, — подчеркнул он.

О "горячих точках" войны

Президент Зеленский назвал самые горячие направления – Авдеевское, Марьинское, Купянское и Бахмутское.

“Благодарен всем нашим бригадам, каждому подразделению – за стойкость, за силу, за уничтожение окупантов. Южные направления – ребята, я вас благодарю за вашу крепость! Наша артиллерия, наши ракетные войска и каждый, кто помогает в специальных службах, – благодарю вас за точность! Есть вдохновляющие результаты. Будет больше”, — заверил он.

Об эвакуации из Сектора Газа

Украинский лидер также сообщил об эвакуации граждан Украины из сектора Газа, которая все еще продолжается.

“На сегодняшний день уже 89 наших людей спасли. Мы работаем дальше. Очень кропотливый и щепетильный процесс”, — отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-участия в конференции Reuters NEXT заявил, что Силы обороны Украины имеют четкий план действий по деоккупации территорий 2024 года, но постараются показать результат еще в этом году.

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