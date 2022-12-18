Усиление раскола в путинской армии и высокоточные ракеты Brimstone 2 для ВСУ: главные новости ночи 18 декабря 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи
Главные новости ночи 18 декабря 2022 года:
- Маломуж о планах Путина: "К Новому году ставится задача захватить Донбасс". Читать дальше –>
- В России придумали новую "причину" ракетных обстрелов Украины. Читать дальше –>
- Великобритания подтвердила, что отправила в Украину высокоточные ракеты Brimstone 2. Читать дальше –>
- Австрийский парламент признал Голодомор "ужасным преступлением советской власти". Читать дальше –>
- Провалы наступления под Бахмутом усиливают раскол в путинской армии – ISW. Читать дальше –>
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