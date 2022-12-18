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Усиление раскола в путинской армии и высокоточные ракеты Brimstone 2 для ВСУ: главные новости ночи 18 декабря 2022

Дата публикации
Просмотры
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Усиление раскола в путинской армии и высокоточные ракеты Brimstone 2 для ВСУ: главные новости ночи 18 декабря 2022

Фото: Associated Press

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Главные новости ночи 18 декабря 2022 года:

  • Маломуж о планах Путина: "К Новому году ставится задача захватить Донбасс". Читать дальше –>
  • В России придумали новую "причину" ракетных обстрелов Украины. Читать дальше –>
  • Великобритания подтвердила, что отправила в Украину высокоточные ракеты Brimstone 2. Читать дальше –>
  • Австрийский парламент признал Голодомор "ужасным преступлением советской власти". Читать дальше –>
  • Провалы наступления под Бахмутом усиливают раскол в путинской армии – ISW. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
1895
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